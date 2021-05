CDMX. La polémica aún continúa entorno a gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ya que hoy por la mañana la secretaria de Gobierno dijera que ya no tiene fuero al mismo tiempo que lo afirmaba AMLO, pero el PAN aseguró que aún lo tiene.

Ante ello, el mismo García Cabeza de Vaca no se ha pronunciado al respecto, mientras que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y la secretaria de Gobierno, Olga Sánchez Cordero confirmaron ante los medios de comunicación que el gobernador de Tamaulipas ya no contaba con fuero.

Por su parte, en conferencia de prensa, el presidente nacional del partido blanquiazul, Marko Cortés aclaró que corresponde al Congreso estatal retirar el fuero, lo que en este caso no ocurrirá. Además, recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que podría haber resuelto este asunto, no lo abordó por no encontrar materia, dejando a los legisladores locales la responsabilidad de determinar lo conducente.

“El gobernador Cabeza de Vaca tiene fuero porque sigue siendo gobernador. El cargo es el que da el fuero. Mientras el Congreso de Tamaulipas permita u deje siendo gobernador a Cabeza de Vaca, él va a seguir teniendo el fuero constitucional. Por supuesto que ningún juez puede ordenar ninguna orden de aprehensión, porque además la Corte, que podría haber resuelto este asunto, no lo abordó”, comentó.

Todo vienen de una protesta contra Cabeza de Vaca

Al respecto, el director jurídico del PAN, Raymundo Bolaños, explicó que el fuero deviene de la protesta que el gobernador Cabeza de Vaca rindió ante el Congreso local.

Es ahí donde se configura el mandato y la soberanía del estado de Tamaulipas, y por ende, es ahí donde se concentra el elemento del fuero del gobernador”, dijo.

Indicó que, por ello, la decisión de la Cámara de Diputados de aprobar el juicio de procedencia pasó a vista del Congreso de Tamaulipas, quien ya se pronunció y ya resolvió no proceder contra el mandatario estatal.

“El fuero constitucional sigue vigente hasta en tanto el mandato soberano del Congreso de Tamaulipas así lo determine (…). Hoy por hoy, no podría generarse ninguna orden de aprehensión en ningún elemento de carácter penal en contra del gobernador Cabeza de Vaca por la solidez del mismo fuero que tiene asentado con el Congreso de Tamaulipas”, concluyó.

Con información El Universal