Fui caja china para ocultar escándalos de Peña Nieto: Javier Duarte

CDMX.- En entrevista con Danielle Dithurbide para el programa "Despierta", el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, explicó que decidió huir de los delitos que se le acusaban.

Su razón es que no se puede competir contra el aparato de Gobierno, pues considera imposible ganarle y negó haber cometido algún delito durante su administración.

Explicó que en el Gobierno tenían como estrategia, y le pareció bien al expresidente Peña, que la única manera de lavarse la cara de que no lo acusaran como corrupto, era meter a alguien de los suyos a la cárcel.

Cuestionado de por qué a él, Duarte de Ochoa refirió que él era el gobernador priísta más sacrificable.

Asimismo, declaró que intentó tener comunicación con el expresidente Peña Nieto, pero no la obtuvo; sin embargo, en el momento que estaba a salvo de esta persecución, sus abogados sí tenían comunicación con el Gobierno federal.

Puntualizó que él tenía pruebas en contra de funcionarios de la administración del sexenio pasado, mas no en contra del exmandatario federal.

Yo no estoy pidiendo ningún criterio de oportunidad. No estoy pidiendo ningún beneficio a cambio de esta información. No le debo lealtad a nadie.