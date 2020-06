Gabriela, víctima del fuego cruzado contra Omar García Harfuch, dejó dos niñas

CDMX.- Gabriela Gómez, de 26 años de edad, murió al quedar entre el fuego cruzado durante el atentado contra el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch. Ella vendía antojitos con toda su familia para mantener a sus dos hijas de cuatro y nueve años de edad.

La mujer circulaba junto con su familia a esa hora por Paseo de la Reforma cuando murió, víctima del fuego cruzado que se desató durante el atentado.

Como todos los días, desde hace más 10 años la familia Gómez salió a las 5:30 de la mañana de su domicilio en Xalatlaco, en el Estado de México, hacia el Auditorio Nacional para vender antojitos mexicanos.

Me hablaron por teléfono y me dijeron que nos vinieramos porque había pasado no sé qué y ellos venían en el camino”, explicó Sandra Gómez Cervantes, hermana de la fallecida.