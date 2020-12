Gastan diputados 21.3 mdp en pruebas de Covid-19 en periodo ordinario

Estas cantidades se contabilizan al 8 de diciembre.

Esta semana que va a concluir se van a seguir aplicando pruebas: Sauri.

'Al regresar en enero se reanudará la aplicación de pruebas Covid-19'.



CDMX.- La presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri (PRI), informó que el Palacio Legislativo de San Lázaro gastó 21.3 millones de pesos para la aplicación de 21 mil 970 pruebas para la detección de Covid-19 y evitar la propagación de la pandemia.

En conferencia de prensa virtual, Dulce María Sauri explicó que estas cantidades fueron al 8 de diciembre, es decir, falta por contabilizar la última semana correspondiente al fin del periodo ordinario de sesiones.

La otra información que nos llega hasta el 8 de diciembre, es decir, todavía no está incorporada esta última semana, se realizaron 21 mil 970 pruebas con un costo de 21.3 millones de pesos, a esto habrá que incorporar los datos de este fin de semana. Es al 8 de diciembre 21 mil 970 con un costo de 21.3 millones de pesos", explicó.

Agregó que esta misma semana que va a concluir se van a seguir aplicando pruebas para el personal administrativo que seguirá acudiendo a San Lázaro para el cierre de año financiero.

Además informó que para la primera sesión semipresencial de la Comisión Permanente, programada para el 7 de enero, se regresará a la aplicación de las pruebas para legisladores, trabajadores de Cámara y periodistas.

Cuando vengamos el 7 de enero a la Comisión Permanente, no solamente van a realizar las pruebas a los 7 de la Mesa Directiva, siete o cinco si es que solamente vienen dos secretarios, sino también a todo el equipo de servicios parlamentarios, de comunicación social, de tecnologías de la información que hace posible el desarrollo de la sesión de la Comisión Permanente, así sean semipresencial y a ellos también se les van a aplicar las pruebas", aseguró Sauri.

En este contexto, la presidenta de la Cámara de Diputados se pronunció porque no haya preferencias, y los diputados federales no tengan ningún beneficio en la aplicación de la vacuna contra el Covid cuando lleguen a México y destacó que ya tienen el patrocinio de San Lázaro, como no lo tienen muchos mexicanos, de que se les apliquen pruebas para asistir a la sesiones ordinarias de este periodo que concluyó este martes.

CM