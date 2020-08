‘Gente depositaba en Banorte, obtenía así mi sueldo’: AMLO

Aguascalientes.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que el sueldo que solía obtener antes de ser Presidente era gracias a aportaciones que la gente hacía en una cuenta de Morena en Banorte.

Yo puedo comentarles que a mí me apoyaba la gente. Había una cuenta abierta en un banco, en Banorte, en donde depositaban dinero para mantenernos (a Morena). Yo obtenía mi sueldo de esa forma y la gente depositaba ahí. Esto por años hasta que nos clausuraron la cuenta", narró López Obrador.

Señaló que antes tenía una cuenta en otro banco, pero se las cancelaron por supuestas represalias, por lo que ahora vive agradecido con el dueño de Banorte.

Primero teníamos la cuenta en otro banco, no en Banorte, y por represalias nos la cancelaron. Y tengo que vivir agradecido al dueño de Banorte, finado ya, Roberto González, que a pesar de la situación tan difícil de represión que vivíamos se atrevió a abrirnos la cuenta".

En conferencia desde Aguascalientes, el Mandatario federal mencionó que el dinero en el que se exhibe a su hermano Pío López Obrador se trata de recursos que se utilizaban para apoyar a quienes trabajaban en la organización de su movimiento en aquel entonces.

El Presidente agregó que con la difusión del video de su hermano sólo buscan manchar la imagen de su Gobierno.

El propósito es dañar la imagen del Gobierno, pero no lo van a lograr. Hay aves que pasan el pantano y no se manchan; mi plumaje es de esos. Siempre he salido de la calumnia ileso y tengo mi conciencia tranquila, por eso soy capaz de enfrentar a la mafia de la corrupción de México. Y acepto el desafío".