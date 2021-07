Ciudad de México.- Mediante redes sociales, Gerardo Fernández Noroña, diputado del Partido del Trabajo (PT), informó que dio positivo a COVID.

Mediante una publicación en Twitter, Fernández Noroña compartió una imagen con la prueba positiva al virus, el estudio se lo realizó este mismo lunes.

El pasado 23 de julio, el diputado informó que la persona que le ayuda a conducir su vehículo dio positivo “al coví”.

Llevaba tres días pensando que era una gripe leve y lo mandé a hacerse la prueba. Convive conmigo todo el tiempo. Así que me hice la prueba y para desesperación de la derecha, volví a salir negativo”, informó.

En diferentes ocasiones, Gerardo Fernández Noroña, quien aspira por la Presidencia de México en 2024, ha expresado su rechazo al uso del cubrebocas.

En noviembre del año pasado, la negativa del diputado petista a utilizar cubrebocas dentro de la sala de Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), obligó a que el consejero presidente, Lorenzo Córdova, decretara un receso para el desalojo del lugar.

Me quieren amordazado, hablaré sin mordaza. Si usted me quiere censurar, yo no puedo hablar amordazado”, expuso en su momento.