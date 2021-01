Gerardo Fernández Noroña se disculpa tras pedir que a diputada le dieran una chin..

CDMX.- A más de un año de haber promovido la violencia contra una legisladora panista, el diputado petista Gerardo Fernández Noroña se disculpó.

Aunque el legislador se había rehusado más de un año, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo obligó, luego de que hizo caso omiso al INE. El Tribunal le advirtió que iba a ser inscrito en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, lo que lo imposibilitaría a participar como candidato en junio.

Sin embargo, este lunes, el diputado ofreció las disculpas públicas.

En esa fecha el diputado afirmó sin pruebas que la diputada estaba ligada con grupos criminales y pedía que le dieran una "chinga".

Me comentan que hay una diputada, que fue senadora, y que está vinculada a este tema (grupos criminales) y es más bocona que la chingada; no sé si sea cierto o no, pero en Tlaxcala siguen los problemas. Pasen elementos para ponerle una chinga la próxima vez que abra la boca", propuso.