AMLO asegura que cambios en Banxico no van a afectar economía

Ciudad de México.- El actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que no habrá desestabilización en el banco central tras la salida de Alejandro Díaz de León.

Este lunes reiteró que no habrá intervención en su autonomía ni en su política: "No será un gran viraje", garantizó.

El Mandatario había señalado a Alejandro Díaz de León de estar relacionado con la entrega de créditos desde Nacional Financiera y Bancomext para la planta Fertinal, por lo que este lunes insistió en que avaló una operación que sirvió para la compra de plantas a precios "elevadísimos".

"Entonces, si fuesen buenos técnicos, no hubiesen llevado a cabo estas operaciones, a ver, ¿cómo se justifica eso? Escuché que él estaba trabajando en Hacienda y luego lo mandan a Nacional Financiera y estaba llegando y ya habían hecho la operación, no sé si estaba Videgaray en Hacienda o Meade, es del mismo equipo, del mismo grupo".

Indicó que si Díaz de León fuera un técnico honesto hubiera rechazado aprobar ese contrato, por ser una operación contraria al interés público.

Si se tratara de un técnico bueno, honesto, hubiese revisado la compra o el contrato de compraventa y se hubiese dado cuenta de que era un contrato contrario al interés público, que era una mala operación y no hubiese firmado, no hubiese aceptado. Un buen servidor público es aquel que dice 'no, eso no está bien'".