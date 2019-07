Gobernador de Puerto Rico acepta juicio, pero no renuncia; organizan paro general

Puerto Rico.- Este lunes, se organizará un paro general de labores en Puerto Rico para exigir la renuncia del gobernador Ricardo "Ricky" Rosselló; Rosselló aceptó no postularse a una reelección en 2020 y ser sometido a un juicio político, pero no a renunciar a su cargo.

De acuerdo con La Jornada, los manifestantes bloquearon la avenida principal de San Juan, capital de Puerto Rico, en la que podría convertirse en la mayor manifestación que se ha dado en los últimos 10 días.

Rosselló afirmó que no renunciará, pero sí aceptará someterse a un juicio político y descartó buscar la reelección en 2020.

Los he escuchado y los escucho hoy (...). He cometido errores y me he disculpado", dijo.