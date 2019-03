Gobernador de Veracruz pide perdón a familias de 5 jóvenes asesinados por el CJNG

A tres años de que cinco jóvenes levantados y asesinados por parte del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), en colusión con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, en Tierra Blanca, el gobernador, Cuitláhuac García, ofreció una disculpa pública en medio de reclamos de justicia y cambio.

Es momento de dar lugar a la verdad y detener el daño a particulares por parte de las autoridades estatales. Es momento de reconocer que el estado les falló y no hubo capacidad de brindarles seguridad. Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz.

Gobernador Cuitláhuac García pide perdón a familiares.

De acuerdo a información del portal de noticias Uno TV, el mandatario estatal reconoció que faltó una respuesta adecuada y pronta rumbo a la justicia, por parte de la administración que se encontraba en funciones en 2016. Además de que se criminalizó a las víctimas.

Reconocemos públicamente la falla del estado y ofrecemos una disculpa por el actuar de la policía, por la detención arbitraria, tortura y asesinato de sus hijos. Cuitláhuac García, Gobernador de Veracruz.

Durante su participación en el evento, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, reconoció que las disculpas públicas son un primer paso para hacer justicia y castigar a los perpetradores de estos delitos.

RESPUESTA DE LOS PADRES 'NI PERDÓN, NI OLVIDO'

#JusticiaTierraBlanca



“los familiares de los desaparecidos decimos: “¡Ni perdón, ni olvido!”, queremos y exigimos que se juzgue a los culpables de estos crímenes”: Bernardo Benítez



�� https://t.co/28vu1QKlVv o por https://t.co/nYdtwDDwau pic.twitter.com/pmY76HOi1k — Centro Prodh (@CentroProdh) March 4, 2019

De acuerdo al portal de noticias de Sin Embargo, José Benítez, padre de José, uno de los cinco jóvenes desaparecidos, le recordó a las autoridades que él, junto a las otras cuatro familias, lleva 1,158 días de pena y de lucha para que las autoridades actúen. Hoy les exigió a fiscales, a jueces y a todas las autoridades para que en su caso haya justicia.

Estoy harto de mentar madres, de juzgar a las autoridades por atrás para que caminen, quiero nada más el día de hoy sensibilizarlos como personas, como padres de familia […] tengo 1,158 días del mismo pesar, dijo.

Padres llevan 1 mil 158 días de pena y lucha.

Hoy quiero nada más sensibilizar a jueces, fiscales y personas que sean autoridades correspondientes a nuestro caso para que se llegue a la justicia, añadió.

Quiero no pedirlo, quiero exigirlo, porque la palabra pedir es como que damos lástima a veces, quiero exigirles a las autoridades correspondientes la finalización de nuestro caso positivamente porque creemos que lo merecemos, dijo y les recordó que ellos siempre tendrán una herida abierta.

Benítez agradeció a los medios de comunicación, pues dijo que sin ellos las autoridades de Veracruz “no caminaban un paso”.

Hoy veo en nuestras nuevas autoridades una disposición que no la tuvimos cuando empezamos nuestro caso, tengo la fe puesta en las autoridades para resolver nuestro caso.

No me van a devolver a mi hijo, pero me voy a sentir satisfecho el tener a las personas que nos perjudicaron tanto en donde deben estar. No exijo más, más lo que merecemos que es justicia, recalcó.

José Benítez, padre de José, uno de los cinco jóvenes desaparecidos. Foto: Twitter @CentroProdh

Bernardo Benítez, dijo que ellos no pueden hablar de justicia, pues no creen en ella. Recordó que el secuestro de los jóvenes se dio a plena luz del día, y los policías los entregaron a un grupo del crimen organizado quien los asesinó porque parecían sospechosos.

Mi intención era hablar sobre la justicia […] concluí que yo no soy quien para hablar de justicia, tengo razones fundamentadas para no creer en esta, recriminó.

No creo en la justicia del Estado mexicano, les recuerdo a los aquí presentes, que a nuestros hijos los levantó la policía del estado de Veracruz. ¿Cuál justicia? Por eso digo y que quede muy claro: las familias de los desaparecidos y de las víctimas decidimos: ni perdón ni olvido. Queremos y exigimos que se juzgue a los culpables de estos crímenes, exigió.

Las instituciones que deben defendernos son parte del crimen, reiteró, sin embargo destacó que también han encontrado a algunas autoridades que sí quieren ayudarlos.

También agradeció a los medios que no se callaron que lograron la movilización del Gobierno. Y al Centro ProDH por el apoyo a su caso. Llamó al Gobernador de Veracruz que camine con las víctimas, que diga la verdad, y no la verdad a medias.

Sólo así podrá recomponer a las instituciones que recibió dinamitadas y con funcionarios que trabajan con el crimen, dijo.

De no hacerlo corre el riesgo de volverse un cómplice, le advirtió.

Carmen Garibo, madre de Susana. Foto: Twitter @CentroProdh

Le dijo que aún faltan investigar a los mandos mayores, a quienes permitieron que se mantuvieran en las calles policías que a su paso desaparecían personas. Carmen Garibo, madre de Susana Tapia, dijo que es un día de mucho dolor, pero también de dignidad y fuerza.

#JusticiaTierraBlanca

Susana y sus amigos eran inocentes, eran jóvenes con su vida por delante y no merecían lo que les hicieron y eso es responsabilidad de las autoridades: Carmen Garibo



�� https://t.co/28vu1QKlVv o por https://t.co/nYdtwDDwau pic.twitter.com/PENisYqVIw — Centro Prodh (@CentroProdh) March 4, 2019

Estamos acá con un vacío muy grande, es mucho dolor y mucha rabia, ha sido mucho caminar desde que hace tres años la policía corrupta detuvo sin ninguna razón a nuestros hijos. Nuestros hijos no hicieron nada malo, los responsables son las autoridades, dijo.

Mi hija era buena persona, alegre y estudiosa. Ella quería regresar a casa. Tenía 16 años, a ella le gustaba mucho a salir con sus amigos, y quería estudiar ingeniería química […] No hay día que no la piense, dijo y llamó a que en el acto quede muy claro que los cinco jóvenes eran inocentes y no merecían lo que les hicieron.

Destacó que a las cinco familias las une el mismo dolor, pero también el lazo de la amistad que unía a los jóvenes lo que les ha permitido salir adelante en su lucha.

La señora Carmen destacó que a las cinco familias las une el mismo dolor.

Y recordó que en Veracruz son muchas las madres que viven la misma situación, que tampoco se rinden y quieren justicia.

Señor Gobernador no puede permitir que la policía que debía protegernos trabaje para el crimen organizado, para llevarse a nuestros jóvenes. No puede permitir que no se investigue y que las mamás carguemos con este dolor, le exigió.

Lo hemos escuchado hablar de cambio […] hoy queremos decirles que ese cambio debe significar que haya justicia, que nos escuchen a todas las familias y que den resultados. Solamente así les vamos a creer, confiaremos hasta que veamos la justicia más de cerca, agregó.

Carmen aseguró que tuvieron muchas dudas para asistir al evento, pero que lo hicieron para que se reconozca que sus hijos son inocentes y para exigir justicia, que no se olvide que no se detendrán hasta tener justicia.