BBVA, Femsa y Walmart pagan 35 mil mdp de impuestos tras amenaza de AMLO

CDMX.- Durante la administración actual, el SAT ha obtenido el pago de impuestos atrasados de varios de los corporativos más importantes del país. Se ha recaudado 35,849 millones de pesos.

Compañías como BBVA realizaron su pago de 3,200 millones de pesos por los ejercicios fiscales de 2006-2008 y 2012-2015 a penas durante la semana pasada.

La estrategia del Gobierno Federal para impulsar la recaudación fiscal nace con la intención de mejorar las arcas estatales del país que tienen la menor recaudación tributaria en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Por su parte, el gigante FEMSA realizó el pago de impuestos por 8,700 mdp, Walmart 8,000 y América Móvil de Carlos Slim 8,290 mdp durante el mes de febrero del presente año.

He dado instrucciones al SAT que convoque para que voluntariamente (las empresas) abonen o paguen sus deudas. De lo contrario, se va a proceder judicialmente porque lo he dicho desde el principio: no somos tapadera de nadie, ni hay condonación de impuestos”, declaró López Obrador en abril.