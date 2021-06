Abre cuenta en Tinder, la enamoran y la estafan con 660 mil pesos

Guadalajara. Tras su fallido matrimonio y divorcio, ‘Mary’ quiso volver a intentar encontrar el amor y darse una segunda oportunidad pero jamás pensó que terminaría peor al ser estafada por las redes sociales.

A penas había pasado un año en que su matrimonio había terminado de una manera complicada en el 2020 y después de meses de depresión quiso volver a intentar conocer a alguien pero tampoco tuvo éxito con varias personas con las que salió.

Mary, de 47 años, comentó para Reforma que se sintió decepcionada también de las personas con las que estaba saliendo, intentó hacer algo diferente pero todo terminó siendo una pesadilla que hasta hoy en día se convierte en un martirio.

Ante ello, le sugirieron también abrir una cuenta en Tinder, donde le habían comentado que tal vez ahí podría conocer a una persona diferente e incluso con otra forma de pensar

Y así fue, Mary no dudo en abrir una cuenta en la red social y pronto conoció a una persona de nombre Francisiek Zetasky, al menos así se hacía llamar en Tinder.

Al irlo conociendo poco a poco, él le dijo que era de Polonia y que actualmente vivía en Acapulco, además de que se dedicaba a ser contratista y de profesión ser un ingeniero civil.

Mary confieso que se le hizo guapo y poco a poco comenzaron a compartir más información sobre su vida. Ella veía que todo caminada sobre ruedas y que pintaba ser un panorama diferente al que había vivido.

Llega una edad que digo ¿dónde conozco a alguien? No me quiero ir a un bar. ¿Qué tipo de personas voy a conocer? Alguien que toma, alguien que fuma o que le encanta la fiesta, yo no soy así, me gusta salir a cenar y dormirme temprano, ir al cine", relata Mary.

Asimismo, reconoce que al final: "Fui muy ingenua, era demasiado lindo para ser verdad, pero ¿por qué no? ¿Por qué no podría ser?".

La relación caminaba bien, incluso de los mensajes pasaron a las llamadas entre ambos y el flechazo comenzaba cada vez a ser mayor.

Parecía que él era el indicado para ella, pero Francisiek se encargaba de empatizar con Mary lo más posible y así ver que eran el uno para el otro. Incluso, él le llegaba a comentar que iba a la iglesia todos los días y que rezaba por sus seres querido.

Se ganó mi confianza y me supo llegar por todos lados, yo soy una persona estudiada, si me platican esto, diría: 'no es posible', pero sí, sí me pasó eso de que, está muy tonto decirlo, pero me enamoré", afirma decepcionada "Mary".