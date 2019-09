Dan a guanajuatense 40 años de prisión por crimen que no cometió

Estados Unidos.- En días recientes se estrenó en la plataforma Netflix, un concierto/documental llamado `Los Tigres del Norte, en la Prisión Folsom’, en donde aparece la historia de un guanajuatense que injustamente está pagando una castigo que no debe.

Melchor Juárez, es el nombre de este guanajuatense que como muchos, tuvo una vida difícil, rodeado de pobreza y con escases laboral, lo que causó que emigrara para Estados Unidos, donde trabajaba y mandaba dinero a una de sus hermanas, la escases ya no era su forma de vida.

Melchor emigró a Estados Unidos en busca de una vida mejor./Foto: Youtube

Decidí venirme para acá pensando en una vida mejor, me estaba yendo bien, estaba mandando dinero a una de mis hermanas, pero tuve una situación que hasta ahorita no puedo entender que es por la que estoy aquí”, comentó Melchor.

A Melchor se le acusó de un crimen que no cometió, aunque en el documental no declara lo que hizo, comenta que ante la falta de dinero, pues lo mandaba todo para México, no tuvo la oportunidad de conseguir un buen abogado que lo defendiera.

Y aunque yo les probé que era inocente, me encontraron culpable por jurado, yo no acepté nunca que había cometido ese crimen y no lo pienso aceptar, solamente la fortaleza en Dios es lo que me ha ayudado y la esperanza de que sé que él sabe que yo no soy culpable”, expresa entre lágrimas Juárez.

A Melchor se le acusó de un crimen que no cometió, aunque en el documental no declara lo que hizo./Youtube

Melchor tiene 45 años de edad y una condena de 40 años de prisión, llevando hasta el momento aproximadamente 13 años ‘encerrado’.

El concierto realizado frente a la capilla Greystone, famosa por aparecer en una canción Johnny Cash, muestra las historias de distintos reclusos, prisioneras y lugares memorables de la prisión ubicada al noreste de Sacramento, California.

