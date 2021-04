CDMX . Alex Ronquillo nunca pensó que cumplir su sueño de formar una familia con Nadia de Guanajuato tuviera un gran impedimento, pero no por parte de algún familiar, sino de las autoridades mexicanas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) , quien sin más explicación al llegar al país lo detuvieron y regresaron a Chile.

Ante ello, lo único que ha ocasionado es que el amor de Alex y Nadia sea más fuerte. Él de origen ecuatoriano conoció a Nadia, originaria de Guanajuato mientras estudiaba en Chile, donde vivió 8 años y cursaba un posgrado y maestría como cirujano destina.

Ambos comenzaron una relación de noviazgo, y después de 4 años, ella regresara a México , en específico a Guanajuato y ambos decidieron casarse, eligiendo la tierra natal de Nadia como el punto donde enlazarían sus vidas.

Ambos se conocieron en Santiago de Chile.

Todo cambia en cuestión de horas al llegar a la CDMX

Todo pintaba bien, los preparativos estaban listos para la boda, pero Alex Ronquillo tuvo que regresar a Chile por unos documentos y equipaje, en sí tenía todos sus papeles listos para volver a México y casarse, pero justo al pisar nuevamente suelo mexicano fue detenido por agentes migratorios en la Terminal 2 del AICM .

Ronquillo llegó a México a las 3 de la tarde, y fue en el primer filtro migratorio donde lo separaron del resto de los viajeros e inmediatamente lo llevaron a otra área para cuestionarlo.

Las horas pasaron y los agentes de migración solo le dijeron textualmente “No me convences” y le negaron la entrada al país. Y no fue hasta las 7 de la noche que le permitieron hacer una llamada de 20 segundos y fue como se comunicó con Nadia, quien ya lo esperaba en la central de Querétaro, a donde nunca llegó.

Nunca salió Alex del aeropuerto.

Inmediatamente, Nadia quien vivía en Moroleón , Guanajuato tuvo que viajar enseguida a la Ciudad de México para acudir a las oficinas de AICM para conocer si situación.

Deportan a Alex sin previo aviso a Chile

Ante su desesperación, Nadia antes de llegar al aeropuerto se puso a investigar sobre casos donde les implantaban droga a viajeros o los detenían y ya no sabían de ellos.

“En el autobús me puse a investigar en internet. Me encontré con una nota del paquistaní que retuvieron un mes, con notas de desapariciones. Encontré que han plantado droga y los llevan presos. Me encontré mil historias y entonces mi cabeza iba súper revolucionada ", comentó Nadia en entrevista para el diario Reforma.

Al llegar pidió alguna explicación afirmando que habían violado los derechos de Alex, pero las autoridades sin más le dijeron que ya había sido deportado a Chile .

Les expliqué que él tenía derecho a un abogado ya hacer llamadas, pero me dijeron que no, que estaban en todo su derecho de mantenerlo incomunicado ”, aseguró.

No se rinden y se casarán en Guanajuato

Fue hasta un día después que Alex, ya en Santiago de Chile , pudo comunicarse con Nadia y le explicó el calvario que vivió al llegar a México afirmando que lo habían llevado a una habitación con 5 personas más, sin ventilación y solo les habían dado un sandwich.

Pero eso no cambia los planos de la feliz pareja, pues Alex regresará a México para casarse con su prometida en Guanajuato y sin importar pagar el boleto de avión desea unir su vida con Nadia.

Ahora solamente esperan que la iglesia les reprograme las pláticas nupciales para casarse en Moroleón .