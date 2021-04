Moroleón.- La joven moroleones Nadia Reyes alzó la voz para aclarar las notas polémicas que circularon en medios de todo el país sobre la historia con su prometido de origen Ecuatoriano, pues no buscaba ser víctima con su pareja, sino que su principal pesar es contra el Instituto Mexicano de Migración por su pésimo actuar y la discriminación que ejercieron contra Alex Ronquillo.

El joven arribó al aeropuerto internacional de la CDMX a las 3 de la tarde del pasado viernes 15 de abril, para ser inmediatamente detenido en el primer filtro de Migración, donde lo dejaron incomunicado hasta las 7 de la noche, a pesar de contar con toda la documentación que avala su ingreso al país, pues se destaca que contaba con su contrato de trabajo vigente en Santiago de Chile y llevar a cabo sus planes de matrimonio, pues no hay ningún impedimento ni se necesita ningún permiso consular según la embajada de México en chile.

La pareja de Ronquillo aseguró que el motivo su la detención y deportación fue no haber convencido a los agentes de migración quienes se burlaron de su acento y lo trataron como un delincuente al trasladarlo a una "celda" y dejarlo comunicarse con ella hasta las 7 de la noche, solo para en menos de 10 segundos informarle que sería deportado a Ecuador, su país de nacimiento.

Él iba a salir en un autobús de la CDMX a Querétaro donde yo iba a verlo, ya le había comprado el boleto, cuando me llamó yo estaba por llegar a Querétaro; decidí irme al DF, llegué al aeropuerto a las 12:30 de la madrugada a preguntar por él y en migración me negaron toda información, solo que si mi novio no había salido era porque lo habían detenido por cometer algún delito", puntualizó Nadia Reyes, pareja del joven deportado injustamente.