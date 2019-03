Guanajuato, tercer estado con más picaduras de alacrán

Hasta el mes de febrero, Guanajuato es la tercera entidad a nivel nacional con más reportes de picaduras de alacrán, pero la Cruz Roja de León se encuentra lista para suministrar el suero antialacránico a quien lo requiera.

De acuerdo al portal de noticias: Noticieros en línea, el delegado de la Cruz Roja en Guanajuato, Guillermo Franco Ciurana, explicó que actualmente en el municipio se cuenta con aproximadamente 3 mil dosis que no fueron utilizadas el año pasado, pero si se llegaran a requerir más, la Secretaría de Salud estatal les puede proveer más.

La verdad es que, afortunadamente, gracias a gestiones que logré realizar desde el gobierno estatal anterior con Miguel Márquez, y que estoy seguro que va a poder continuar con Diego Sinhue, logré que las dosis me las pudiera proporcionar la Secretaría de Salud; llegué a tener retrasos, pero nunca me faltó, estamos hablando de que tenemos más de año y medio que no nos ha faltado nada de dosis, y hoy estamos llegando al inicio de la temporada, con más de 3 mil dosis disponibles.