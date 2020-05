Hacen tendencia #SubeTuRecibo para denunciar altos costos de CFE

CDMX.- Legisladores panistas comenzaron en Twitter una campaña para que los usuarios denuncien los presuntos abusos de CFE en la pandemia por Coronavirus.

Con el hashtag #SubeTuRecibe, los panistas, como Marko Cortés, líder del blanquiazul, denunciaron que hubo incrementos en el precio del consumo de electricidad.

Desde la cuenta de Diputados del PAN, se asegura: "en varias partes del país, el @GobiernoMx de manera insensible ha aumentado el precio de la luz. Por eso, si tu recibo sube #SubeTuRecibo para que la @CFEmx deje de lucrar en esta crisis sanitaria".

Tras el llamado, los mismos panistas y usuarios de Twitter han comenzado a subir recibos de luz en el que se muestran presuntos incrementos en comparación con los meses anteriores a la pandemia del Coronavirus.

En plena crisis de salud y económico la falta de sensibilidad por parte del @GobiernoMX se manifiesta en los altos cobros en los recibos de luz �� por parte de @CFEmx, aquí el ejemplo de una familia del sur de Mérida que su recibo llegó 3 veces más alto ���� #SubeTuRecibo pic.twitter.com/Xs1SKQoc7X — Cecilia Patron Laviada (@CeciliaPatronL) May 21, 2020

Mi respaldo a los @diputadospan en la denuncia que realizan a la @CFEmx respecto a los incrementos en el precio de consumo de electricidad y los elevados costos que están llegando en los recibos de luz de la gente.



¡Si tu recibo sube, #SubeTuRecibo! https://t.co/utZNYfDKrK — Marko Cortés (@MarkoCortes) May 21, 2020

El gobierno castiga, la @CFEmx no perdona.



Cierto que por estar en casa sube el consumo de luz y sube el cobro.



Pero en medio de esta pandemia y la crisis económica que afecta a millones de mexicanos, lo que #México necesita es un gobierno solidario que apoye.#SubeTuRecibo pic.twitter.com/TiJQi8vVxa — Ricardo García E. (@RickyGarciaE) May 21, 2020

La pandemia afectó la economía de las familias y el @GobiernoMX responde incrementando el costo en los servicios básicos. Presenté un punto de acuerdo para exigir a la @CFEmx que durante la emergencia sanitaria subsidie al 100% el servicio de luz. Es lo justo.#SubeTuRecibo pic.twitter.com/9Ra1p6fxbV — Nadia Navarro (@Nadia_NavarroA) May 21, 2020

Aunque la CFE no ha respondido este jueves sobre estas denuncias, el pasado 17 de mayo informó que la paraestatal acordó con la SHCP no subir a tarifa de alto consumo aquella que no cuenta con apoyo gubernamental, a los usuarios con tarifa doméstica de bajo consumo durante la contingencia.

•¿Eres usuario con tarifa doméstica? Esta información te interesa.

La CFE acordó con la SHCP no subir a tarifa de alto consumo, aquella que no cuenta con apoyo gubernamental, a los usuarios con tarifa doméstica de bajo consumo durante la contingencia. https://t.co/YkxmVsNmUD pic.twitter.com/Ar4hwOLv3l — CFEmx (@CFEmx) May 18, 2020

