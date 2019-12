Hasta 170 mil pesos multarán por dar bolsas de plástico en la CDMX

CDMX.- La secretaria de Medio Ambiente, Marina Robles, adelantó que las sanciones previstas para empresas que comercialicen, distribuyan o entreguen bolsas de plástico a partir del 1 de enero de 2020, será de 42 mil a 170 mil pesos, los cuales estarán incluidos en el reglamento, en donde también se especificará el uso de material compostable.

Estas sanciones, dijo la funcionaria en conferencia de prensa, están dadas en 500 a 2 mil veces la Unidad de Medida para la Ciudad de México, que tiene un valor de casi 85 pesos; pero resaltó que el interés de la dependencia es que exista una disposición para dejar el uso de las bolsas y otros materiales de plástico.

Reglamento no tiene sanciones para la gente que use bolsas, sino para empresas que las comercialicen, distribuyan o entreguen. Foto: especial

Ley entrará en vigor el 1 de enero

A poco más de 15 días para que entre en vigor dicha normativa aplicable en la Ciudad, el reglamento todavía está en formación, en donde se incluirá el tipo de certificación que deberán tener las empresas para entregar bolsas compostables, es decir, aquellas que sí se degradan sin dejar residuos tóxicos visibles.

Marina Robles dijo que en el reglamento estarán definidas, también, aquellas excepciones para el uso de plástico, por ejemplo, para alimentos perecederos que se adquieren en tiendas o misceláneas, además de aquellos productos que requieran de este uso por cuestiones de salubridad.

Buscan generar conciencia para evitar uso de plástico

Marina Robles dijo que más allá de las sanciones contempladas a las empresas que incurran en la entrega de bolsas de plástico u otros productos, el "corazón" de la ley es generar conciencia en la gente.

Precisó que el reglamento no tiene sanciones para la gente que use bolsas, sino para las empresas que comercialicen, distribuyan o entreguen materiales no degradables.

Y es que en la Ciudad de México, dijo, se generan, al año, 128 toneladas de plástico; los capitalinos, en el mismo lapso, pueden utilizar más de mil 689 millones de bolsas de plástico de un sólo uso.

La secretaria del Medio Ambiente comentó que no tienen previsto algún tipo de operativos especiales para verificar que desde el 1 de enero se aplique la normativa.

"La idea, más allá de hacer operativos, es una campaña, y por eso nos interesa muchísimo la difusión. Lo ha insistido la jefa de Gobierno (Claudia Sheinbaum) es que la idea tienen que ver en cómo abrirle condiciones de mejor futuro para la Ciudad", explico la mandataria.