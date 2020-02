Hasta Emma Coronel opinó sobre el caso de Fátima y esto dijo

A unos días de que fue hallada sin vida Fátima Cecilia en la alcaldía Tláhuac, luego de ser reportada como desaparecida, Emma Coronel, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, se solidarizó con un movimiento en contra de la violencia infantil.

A través de su cuenta de Instagram, la madre de las mellizas del exlíder del Cártel de Sinaloa compartió una imagen con sus más de 70 mil seguidores, en la que rechaza el maltrato infantil.

Yo soy listón verde, las niñas y los niños no se tocan, no se golpean, no se abusan, no se matan!”, se lee en la imagen publicada por Emma Coronel.