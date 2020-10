Hay empate y habrá nueva encuesta: responde Mario Delgado a oposición

Luego de que Porfirio Muñoz Ledo se declarara vencedor en la encuesta realizada por el INE y opositores le exigieran aceptar la derrota, Mario Delgado anunció una nueva encuesta.

Enfatizó que existe un empate técnico y que está seguro que ganará la nueva encuesta.

CDMX.- Después de que Porfirio Muñoz Ledo se declaró vencedor de la encuesta y que este lunes rendirá protesta como dirigente del partido, su contrincante, Mario Delgado respondió que hay un empate y se dijo listo para ir a una tercera encuesta y dijo que está seguro de que la va a ganar.

Hay un empate técnico entre Porfirio y tu servidor, habrá una nueva encuesta, estamos pendientes y estamos listos para que el INE defina las nuevas fechas, la metodología y que siga haciéndose de manera transparente. El INE ha liberado las bases de datos, lo cual permite que se audite el ejercicio que ellos han hecho, nosotros estamos listos para la última encuesta y estamos seguros que vamos a ganar", dijo Mario Delgado.

En una conferencia de prensa desde Pachuca, Hidalgo, a donde acudió a respaldar a los candidatos de ese estado, Mario Delgado dijo que los aspirante a la dirigencia tienen que cuidar a Morena y no pueden andar despotricando contra sus propios compañeros como si estuvieran enojados, pues hay que ser felices.

Además, dijo que no le sirve al presidente, Andrés Manuel López Obrador un partido en conflicto, no le sirve a nuestro Presidente una dirigencia que esté cuestionando a nuestro gobierno, no le sirve una dirigencia que no tenga la capacidad de recorrer todo el país y organizarnos.

Además dijo que un dirigente tiene que estar con la gente, y tiene que estar cerca de sus candidatos y no sentado en un sillón y enojado con la vida.

Un dirigente tiene que estar con la gente, tiene que estar con sus candidatas y sus candidatos, no se puede dirigir este movimiento sentado en un sillón, enojado con la vida, despotricando de todo, venimos a poner en movimiento a Morena, a apoyar a nuestros candidatos, a organizarnos, un dirigente tiene que estar con la gente".

"Estamos listos para seguir en este proceso de la encuesta y no nos vamos a cansar de convocar a la unidad, es lo más importante para nuestro partido. La unidad es nuestra fortaleza, para ganar elecciones", dijo Mario Delgado.

Pidió dejar atrás estas disputados, estos jaloneos, que no le sirven al movimiento, debemos de dejar de descalificar a nuestros compañeros y compañeros que pertenecen a Morena, eso sólo le ayuda a la oposición, solo le ayuda a la derecha que se muestre un Morena en conflictos, que se desacredite a nuestros propios compañeros.

Tenemos que estar a la altura del pueblo de México, y el pueblo de México puso su confianza en Morena, decía nuestro presidente que hay mucho pueblo para tan poca dirigencia, tenemos que cambiar eso ya, y necesitamos una dirigencia a la altura de México, Morena no le pertenece a ningún grupo, Morena es la gente y tenemos que dejar que la gente decida", describió.

MCMH