Hay países con peores cifras en empleo: Zoé Robledo

CDMX.- El director del IMSS, Zoé Robledo, resaltó la generación de 93 mil empleos en agosto, a pesar de que son más de 1 millón los que se han perdido y 2 millones los que el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió generar este año, pues dijo que hay países que están peor.

Hay países que sus números de empleo no se han recuperado, entonces podríamos estar en una situación como la de muchos países, (con una gráfica) en forma de 'L', en la que cae el empleo y simplemente se estanca no siguen cayendo, no se recuperan, pensar que ya son los empleos generados una décima parte ya de lo que se ha perdido, pues claro que nos motiva", indicó.