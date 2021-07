Hijo menor de AMLO se contagió COVID; afirma que él ni su esposa tienen síntomas

México. Después de que en varios estados del país se diera a conocer un aumento de contagios de COVID en menores de edad, hoy por la mañana AMLO confirmó que su hijo menor Jesús Ernesto dio positivo al virus recientemente, pero destacó que éste no lo contagió a él ni a su esposa Beatriz Gutiérrez Müller.

“Voy a dar un dato, se contagió Jesús Ernesto, mi hijo, hace poco y estuvimos conviviendo porque no se sabía, porque a los adolescentes no les pega fuerte, y yo ya estoy vacunado y no tuve problema, ni la mamá, y los dos nos vacunamos con AstraZeneca, entonces esta es una prueba de que sirven las vacunas”.

No le va a gustar mucho a Beatriz que yo haya dicho esto, pero bueno, que todo sea para ayudar a quitar miedos, temores, y que ayude también a quitar todos esos obstáculos, porque se trata de vacunas que están demostrando su efectividad”., dijo y señaló que ni él ni su esposa tuvieron complicaciones porque se vacunaron con AstraZeneca.

El Presidente de México, López Obrador hizo la revelación durante su conferencia de prensa conocida como "La Mañanera".

Jesús Ernesto tiene 14 años y es hijo de AMLO y su segunda esposa, Beatriz Gutiérrez Muller.

Aumentan contagios de COVID en menores en México

Es importante destacar que hace un par de días Autoridades de Baja California Sur reportaron que en la tercera ola de Covid-19 que se presenta en la entidad, se han identificado a más de 200 menores de edad contagiados, siete de ellos se encuentran hospitalizados y dos intubados.

Otro de los casos que también se destacó a nivel nacional fue que en Sinaloa se han registrado 24 nuevas defunciones a causa del Covid-19, entre las víctimas se encuentra un adolescente de 15 años de edad que fue atendido en uno de los hospitales, en la sindicatura de Costa Rica, en Culiacán.

Con este nuevo deceso, suman cuatro el número de menores de edad, de ambos sexos, que fallecen a causa del nuevo coronavirus y por complicaciones en su salud, en los últimos seis días, en los municipios de Ahome y Culiacán.

Variante Delta de COVID, la más peligrosa en menores

Asimismo, fue el pasado 21 de julio cuando AMLO dio a conocer que su gobierno está al pendiente sobre la variante Delta de Covid-19 y descartó que esta u otra variante represente un riesgo grave a menores de edad.

Tenemos que estar atentos, pero todavía no hay algo grave en la afectación de niños por Covid de ninguna variante, no es un asunto grave afortunadamente. Lo que se está constatado es que se están contagiando más jóvenes no solo en México, sino en el mundo, y los jóvenes tienes más resistencia”, expresó López Obrador.

De igual manera, Sandra López-León, médico con Doctorado en Epidemiología y Genética, ubicó a los estornudos, dolor de cabeza y tos, "como una gripa de toda la vida", como los principales síntomas de la variante Delta de coronavirus o Covid-19.

"La nueva variante es más parecida a una gripa como si fuera una gripa de toda la vida, pero ahora se está viendo que es Covid. La gente que me está escuchando si tienen síntomas de gripa, puede ser Covid", por lo que recomendó realizarse una prueba para descartar que sea coronavirus.

Con información de El Universal