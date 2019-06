Hombre abusa de niña dentro del IMSS y le dan 6 años de cárcel

Chihuahua.- Un hombre fue condenado a cárcel seis años y medio debido a que abusó de una niña dentro del IMSS.

El agresor deberá pagar una multa de 12 mil 800 pesos como reparación por el delito de violación, con penalidad agravada cometido en las instalaciones del Hospital 35 del IMSS.

De acuerdo con el portal de noticias el imparcial, la niña se encontraba visitando a su abuelo enfermo de cáncer, por lo que al subir a despedirse al cuarto correspondiente, tomó el elevador y el agresor lo detuvo con sus manos para también abordar.

Los hechos ocurrieron el 17 de junio de 2018, alrededor de las 13:30 horas.

Me toco por encima de la ropa, sin embargo me defendí y él continuó, afirmó la víctima.

El agresor identificado como Ricardo Israel Ortiz Nevárez, la siguió cuando salió del elevador y la recargó en el barandal de la escalera para abusar de ella.

Si yo no me dejaba, me iba a matar, agregó.