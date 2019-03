Hombre encuentra más de 9 millones de pesos y los devuelve

Argentina.- Un hombre residente de Nogoyá, Entre Ríos en Argentina, ha conmovido a todo mundo al demostrar que de entre todos los valores, la honestidad es uno de los que nunca debe perderse.

Resulta que el protagonista de esta historia que ha sido identificado como José Sánchez, encontró un maletín en una plaza pública y al abrirlo descubrió que guardaba una gran cantidad de dinero, 9.5 millones de pesos (500 mil dólares), para ser exactos .

De acuerdo al portal SDPnoticias.com, al darse cuenta de lo que tenía en su poder, José alertó a la policía pero no recibió ayuda ni orientación para devolver el dinero a su dueño.

Entonces, decidió llamar a FM Libertad, una estación de radio local en donde contó que por la mañana, se dedica a hacer trabajos de pintura y por la tarde, es panadero y declaró que lo único que quería era devolver el dinero y tener un trabajo "en blanco", como se conoce coloquialmente a los puestos laborales que cuentan con seguridad social y todas las prestaciones legales.

No Dios, no me recompenses con esto porque yo soy un humilde trabajador. Mientras me des salud y trabajo, yo ya estoy contento, José Sánchez.