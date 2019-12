Hospital de Venezuela atiende partos sin anestesia después de esta hora

Venezuela.- Ya sea por los bebés que han nacido recientemente ahí y por los partos que no han sido atendidos, el Hospital Materno Infantil Hugo Chávez, en Caracas, Venezuela, se ha vuelto tristemente célebre en la zona.

Los sábados, por ejemplo, no se atienden partos por cesárea, ya que no hay anestesiólogos disponibles, reporta El Nacional.

Da clic en la estrella seguir y te mantendremos informado de todos tus temas preferidos

Los fines de semana no hay anestesiólogo. Hay personal de guardia pero no se atienden cesáreas. Si se presenta uno, se analiza primero. Si son dolores y no hay casi dilatación no se atiende. La única manera de que se atienda, es que venga con el muchacho afuera", explica una enfermera.