Yucatán. Dos pequeñas junto con su abuela fueron capaz de todo con tal de poder darle a su mamá una digna sepultura, pues ante la falta de dinero, las hijas tuvieron que empeñar las escrituras de la casa.

Según debate.com.mx, los hechos ocurrieron en Tizimín, Yucatán, donde se dio a conocer la historia de dos pequeñas que tuvieron que empeñar las escrituras de su casa tras la muerte de su mamá al no contar con dinero para poder sepultarla.

Pero lo que llamó la atención de los medios fue que las hijas junto con su abuela días después tuvieron que vender todo lo que había en la casa para poder recuperar las escrituras tras haber sido empeñadas.

Este hecho, comentó a llamar la atención de los pobladores de Tizimín, quienes preocupados por la situación de las niñas decidieron compartir su historia en las redes sociales, además de que ellas junto con su abuela no tenían dinero ni para comer.

Huérfanas empeñan escrituras de su casa y reciben ayuda

La historia inmediatamente comenzó hacerse viral y la ayudan no tardó en llegar, pues el hecho conmovió no solo a los ciudadanos de la zona, sino de todo el país, pues más allá de que las niñas se quedaran sin cosas, no contaban con dinero para comer.

La historia se hizo viral gracias a que en Facebook, el usuario Diego JM publicó fotos y lo que estaban haciendo las niñas para poder recuperar las escrituras de la casa que había empeñado para poder sepultar a su mamá.

Hoy en día, ha sido mucha la respuesta que decenas de usuarios de otras partes del país se han unido para apoyarlas a distancia y no dejarlas en desamparo.