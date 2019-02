Huexca rechaza activación de termoeléctrica por 'hostigamientos'

Habitantes de Huexca, el poblado cercano que da nombre a la nueva termoeléctrica que se planea abrir en Morelos, han expresado en todo momento su oposición a la operación de la planta. Este fin de semana, rechazaron participar en la consulta ciudadana del gobierno federal.

De acuerdo con el portal López Doriga Digital, los pobladores fueron al Zócalo de la localidad para impedir que se instalará la casilla de consulta, argumentando que "el pueblo ya decidió" en contra del proyecto.

Este no fue el único disturbio que se registró durante la consulta. Ayer, en al menos 5 municipios de Morelos fueron cerradas las casillas de la consulta y en Temoac y Amayuca incluso se quemaron las boletas.

Autoridades federales levantaron la mesa de la consulta ciudadana. El delegado de programas federales de gobierno federal, Hugo Éric Flores, argumentó que fue porque sufrieron "hostigamientos".

Habitantes de Huexca organizaron una asamblea popular en la misma zona, para definir de forma conjunta su postura ante el proyecto de la termoeléctrica, reveló el portal Animal Político.

#ConsultaTermoeléctrica en Huexca en asamblea decidió que no se instslara una casilla. Una comisión del pueblo se encuentra presente en la explanada principal para evitar la instalación de la mesa de consulta por la termoeléctrica. pic.twitter.com/cwY7naHAOG

Teresa Castellanos, lideresa del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el Agua y el Aire en Huexca explicó que los habitantes de la zona se oponen a que se reactive la planta, pues ya han tenido la experiencia de escucharla activa, entre otras afectaciones ambientales.

“Suena como una criba, como cuando rompen piedra, empiezan a tronar, pero es como 10 veces más. Si han escuchado una mina, donde están cribando grava el ruido no lo soportas; pues esto es como 10 veces más. La medición que nosotros tomamos con un aparato especial eran más de 110 decibeles”, señaló Castellanos.

Además, aseguró que cuando se activó la termoeléctrica a modo de prueba, en 2015, a los habitantes de Huexca se les prometieron casas, que iban a ser reubicados para que no fueran afectados y que no se les cobraría la luz, pero nada de esto les fue cumplido.

Alrededor de 100 de los mil 400 habitantes de Huexca se unieron a la asamblea popular organizada donde había sido instalada una mesa de votación y elaboraron una carta que será enviada al gobierno federal para darle a conocer su postura.

“No consideramos válida la consulta (…) debido a que no es una consulta informada y dialogada con la población, quienes reiteradamente hemos dicho que no queremos esos proyectos, basados en las violaciones a derechos humanos y las represiones que hemos sufrido por él”, señala el texto.