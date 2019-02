En menos de dos meses que se lleva de este 2019, la gasolina en León y el estado, ha incrementado entre $1 y $2 pesos por litro, tanto Magna como Premium.

Mientras que en diciembre de 2018, la magna se registraba con un costo de $19.51, en un recorrido hecho por am a varias gasolineras, se llegó a encontrar en las de Chevron a $21.49, es decir teniendo una diferencia de $1.98 pesos.

La premium a finales del año pasado en el estado tenía un costo aproximado de $21.03 pesos, ahora se puede encontrar en gasolineras como Shell a $22.12, lo cual implica un incremento de $1.09 pesos.

Y cabe mencionar que en el último mes del año pasado, Guanajuato se posicionó entre los estados con el precio más alto por litro de gasolina tanto Magna como Premium, dejando abajo en precios de la primera a Estados como Nuevo León, Puebla, Estado de México, etcétera y respecto a la segunda a otros como San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, por mencionar algunos.

Iniciando este año la situación no fue muy diferente, particularmente en lo que respecta a la gasolina Magna.

Automovilistas, incluyendo taxistas, reprochan que todos los días esté incrementando algunos centavos, pues esto está teniendo un impacto muy negativo en su economía, critican que en lugar de bajar como lo había prometido el Gobierno Federal actual, se esté dando esta situación.

Más cara que en Estados Unidos

Haciendo un comparativo con Estados Unidos, en lo que respecta al precio por litro de gasolina, en México es mucho más alto, en donde de 2014 a la fecha ha ido a la baja, según datos del Banco Mundial.



En los últimos cinco años a rondado entre los 0.76 y 0.70 de dólar, que en pesos mexicanos serían tomando el valor actual de la moneda entre $14.55 y $13.40.

Pemex factura más cara la gasolina

Uno de los representantes de los gasolineros en León, Juan José Bülle Andrade, aseguró que a partir de la problemática que se dio por falta de suministro de gasolina en la ciudad, Pemex se las está facturando a un precio más elevado, por lo que ellos tienen que hacer lo mismo vendiendo al consumidor final, para poder sacar utilidad.

“Y el precio de la gasolina obedece a varios factores, el precio nacional del petróleo y además Pemex tiene diferenciados los precios por zona, el por qué no lo sé. La problemática es que le cuesta más al consumidor final y el consumo va a ser el mismo entonces la gente tiene que desembolsar más dinero, esa es la realidad, aquí lo que no podemos entender es que el actual gobierno dijo que no iba a subir la gasolina y lo hicieron”, señaló.

Y recordó que actualmente, Mobil que es la única franquicia que trae la gasolina de Estados Unidos.

Viva voz



“Va aumentando mucho y creo que no es justo la verdad, nos prometieron que iba a bajar y no lo han hecho, ¿por qué?, no sabemos todavía. También las cosas van aumentando su valor por la gasolina y tienen que bajarla, porque es mexicana, no la traen del extranjero”, Moisés López, motociclista.