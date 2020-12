Implementa Nuevo León restricciones en negocios para prevenir Covid-19

Nuevo León.- Debido al aumento de contagios de Covid-19, el Gobierno del Estado de Nuevo León implementará un plan con mayores medidas de prevención el cual contempla el cierre total de diversos rubros en fin de semana y reforzar la vigilancia policiaca y preventiva para que se cumplan las normas.

El Secretario de Salud, Manuel de la O Cavazos, durante la rueda de prensa para la actualización de casos de Covid-19, dio a conocer sobre los índices del semáforo en donde se informó que cuatro de ellos tienen un nivel de riesgo máximo, otros dos riesgo alto y los restantes están en color verde.

Pasó de 673 a 694 el promedio de casos nuevos, subió el porcentaje de pruebas positivas de 57 al 60 por ciento y el promedio de decesos (29 a 34) conservaron el color rojo, pero el número de neumonías en relación al año pasado que se encontraba en naranja pasó a riesgo máximo al aumentar de 46 a 51 por ciento.

Continúa en riesgo alto la ocupación de camas y camas de terapia intensiva, mientras que en verde se encuentran los indicadores de capacidad para pruebas, tasa de transmisión, comparación de enfermedades respiratorias y pruebas realizadas.

Debido a esta situación, De la O Cavazos informó que el Consejo de Seguridad en Salud determinó implementar medidas más drásticas.

Ya no queremos más muertos, ya no podemos con tanto dolor y sufrimiento de nuestros pacientes y sus familias”, aseguró el funcionario.

Así que ahora tenemos que tomar acciones contundentes, no tenemos otra opción, no hay que bajar la guardia, hay que tomar acciones estrictas, duras, que duelen, pero es necesario para salvar muchas vidas”.

Roberto Russildi Montellano, secretario de Economía y Trabajo, señaló que este plan fue presentado y avalado por alcaldes del área metropolitana y representantes de la Iniciativa Privada.

Entre las acciones a tomar destacan mantener cerrados los rubros que no han sido abiertos y el cierre total los fines de semana de centros comerciales, zapaterías, mueblerías, tiendas departamentales, tiendas de ropa, mercados rodantes, centros religiosos y de cultos, supermercados, plazas y parques públicos.

Tampoco abrirán los sábados y domingos los gimnasios, clubes deportivos, spa, comercios, salas de tatuaje, museos, teatros, casinos, cines, autocinemas, circos, exposiciones, congresos, ferreterías, salones de eventos y ligas deportivas, entre otros.

Podrán abrir estos negocios durante la semana con los horarios y las medidas de capacidad autorizados.

Tiendas de conveniencia y depósitos, no podrán vender en los próximos tres fines de semana bebidas alcohólicas.

Restaurantes sí venderán comida pero sólo con servicio a domicilio y salones de eventos sólo operarán con eventos ya programados con anterioridad.

Sectores que no serán restringidos son farmacias, boticas y droguerías que sólo vendan medicinas, tiendas de conveniencia y abarrotes menores, servicios médicos y funerarios, servicios de seguridad privada, estaciones de combustible, talleres de reparación automotriz y bancos.

Aseveró Russildi Montellano que con estas medidas se pretende evitar la movilidad de las personas.

No porque estén haciendo mal a los sectores que vamos a restringir, no porque las actividades que hoy les vamos a marcar una restricción hayan hecho mal su actividad, sino porque las personas que utilizan esas actividades no se cuidan".