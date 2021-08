Argelia. – En Argelia, un fiscal ordenó una investigación sobre la muerte de un hombre linchado por una turba, que lo había acusado de provocar incendios en la región, según Argelia APS, la agencia de noticias oficial.

Al menos 69 personas han muerto debido a los incendios en la región montañosa de bereber en Argelia. El asesinato del hombre ocurrió en Larbaa Nath Irathen, en el distrito Tizi Ouzou, uno de los más afectados por los incendios. El nombre de la víctima era Djamel Ben Ismail, de 38 años.

La fiscal local emitió el jueves un comunicado publicado por APS: "investigamos videos el miércoles en redes sociales que muestran el asesinato de un ciudadano (calcinado a muerte y linchado)". Ordenó que se investigara el caso con el objetivo de identificar a los agresores y enjuiciarlos "para que el delito de odio no quede impune".

El comunicado indica que un grupo de personas atacó violentamente la estación policial en donde la víctima estaba bajo protección policial y lograron sacarlo.

Amnistía Internacional pidió a las autoridades argelinas investigar de inmediato la muerte y "enviar un claro mensaje de que esta violencia no quedará impune". Ben Ismail fue enterrado el jueves en su pueblo natal de Khemis Miliana, a 115 kilómetros (71 millas) al oeste de Argel.

"¿Te das cuenta que incluso muerto lo torturaron?", dijo a The Associated Press Mohame Khalfi, tío de Ben Ismail. "Y lo que me duele es que las personas lo filmaron… Soy su tío y pido que la justicia haga su trabajo y que incluso sean juzgados quienes observaron sin hacer nada".