Increpa Mario Mata a Noroña; ¿por qué no vacacionas en Venezuela?

El diputado Gerardo Fernández Noroña tuvo un encuentro que no le agradó.

El empresario Mario Mata se encontró al legislador en el aeropuerto de Las Vegas y lo encaró. En sus redes sociales compartió el momento.

Me topé a @fernandeznorona en Las Vegas tratando de esconderse cobardemente en un libro. No me resistí a preguntarle que por qué no vacacionaba en Venezuela.