Indagan lavado en 'ayuda' al régimen de Nicolás Maduro

La Fiscalía General de la República (FGR) investiga por lavado de dinero una red de 23 empresas y personas físicas que desde México han provisto alimentos con sobreprecio al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

Derivado de tres denuncias que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) entre marzo y junio de este año, 217 cuentas bancarias vinculadas a esa red ya fueron aseguradas.

Las firmas mexicanas han recibido cantidades millonarias de cuatro empresas constituidas en Turquía, Hong Kong y Panamá, las cuales triangulan la compra de alimentos para el Gobierno venezolano.

Uno de los personajes que está en la mira en esta indagatoria es Jack Landsmanas, propietario de Grupo Kosmos, conformado por las empresas La Cosmopolitana, Serel y Koltov.

Según la indagatoria, La Cosmopolitana recibió en agosto de 2017 depósitos por 8.8 millones de pesos de Million Rise Industries Limited, una de las cuatro empresas constituidas en Turquía, Hong Kong y Panamá, que compra despensas para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAPs) del Gobierno de Venezuela, mismo que los distribuye a precios subsidiados.

Million Rise y otra de nombre Mass Joy Industries LTD tienen como beneficiarios a los hermanos Omar Sruji y Tussef Smaill Abou Nassif, este último pareja de Delcy Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta de Venezuela.

La UIF sostiene su acusación de lavado en que las mercancías fueron vendidas con sobrecosto y, en esos términos, los denunciados participaron en una mecánica de triangulación de recursos, que posiblemente tuvo la finalidad de dificultar la identificación del origen y destino final de los activos. Es decir, que la ganancia sería ilícita.

Otra empresa con sede en Turquía, Mulberry Proje Yatirim, que desde 2017 tiene el contrato para surtir las despensas a las CLAPs, tiene transferencias por 24.1 millones de dólares en marzo de 2018 a la regiomontana Comercializadora DRR S. A. de S. C., constituida en junio de 2016, y por 10.6 millones de dólares a El Sardinero Es Servicio y a Rice and Beans.

Million Rise también ha hecho transferencias por 19.5 millones de dólares a Ilas México, empresa que es parte del esquema primigenio para exportar productos para las despensas de los CLAPs.

Otras empresas bajo investigación son Integradora de Productos del Estado de México y B-Eminent Inc. de México, con sede en Baja California.

El 19 de junio de 2018 la Unidad presentó por vez primera una denuncia por este asunto y la SEIDO localizó en Veracruz mil 300 contenedores con 1.8 millones de despensas, mismas que se permitieron transportar a Venezuela, por tratarse de productos perecederos.

En aquel momento, la autoridad bloqueó las cuentas de por lo menos 8 personas y empresas. Sin embargo, ahora la Administración de Andrés López Obrador ha vuelto a retomar el caso y a ampliar la querella, porque detectó indicios de que las exportaciones continúan, aunque a través de otros intermediarios en Turquía y Hong Kong.

Para muestra, están unos depósitos del 21 de agosto al 2 de octubre de 2018 de Mulberry Proje Yatirim AS -una de las intermediarias del régimen de Maduro, establecida en Estambul-, en favor de las empresas mexicanas Rice and Beans Co. S.A. de C.V. y El Sardinero Es Servicio, por 10 millones 685 mil 630 dólares.

La empresa turca es la titular del contrato CPVX-CJ-CONT-0086-2017, que implica el suministro de 11 millones 500 mil despensas para el sistema de CLAPs.

Otras empresas que son parte de la investigación han realizado las ventas directamente a Venezuela, como Integradora de Productos del Estado de México, que les vendió arroz extra largo y B-Eminent Inc. de México, con sede en Baja California, que ha enviado al menos mil 953 toneladas de atún en lata al país sudamericano.

Las compras de Venezuela, según la UIF, se hicieron a empresas de Baja California, Chihuahua, la Ciudad de México y Nuevo León, y salieron por los puertos de Altamira y Veracruz.

LA COSMOPOLITANA

La investigación contra el propietario de Grupo Kosmos incluye a Ilja Landsman Dymensztejn o Elías Landsmanas Dymensztejn, Jorge Landsmanas Dymensztejn y Lázaro Zagorin Dabbah.

De la información recabada en la base de datos con que cuenta esta Unidad, se identificó que las morales La Cosmopolitana y Productos Serel, esta última ya denunciada por presentar el mismo esquema, presentaron una serie de operaciones con las empresas Million Rise Industries Limited y Welsford Trading Corp., las cuales se encuentran asentadas en el extranjero, particularmente en Hong Kong y Panamá, respectivamente, mismas que se encuentran ligadas al programa CLAPs, implementado por el Gobierno de Venezuela", dice un reporte hacendario.

En el caso de Million Rise Industries Limited, las autoridades tienen identificados dos depósitos que hizo el 4 de agosto de 2017 en favor de La Cosmopolitana, uno por 2 millones 892 mil 444.87 pesos y otro por 5 millones 951 mil 944.87 pesos. En total, 8 millones 844 mil 389.74 pesos, a través del Bank of New York Mellon.

Lo destacable es que Million Rise Industries Limited tiene como beneficiario a Omar Sruji Abou Nassif, hermano de Tussef Smaill Abou Nassif, supuesta pareja sentimental de Delcy Eloína Rodríguez Gómez, la Vicepresidenta de Venezuela

Otro indicio es un depósito de La Cosmopolitana por 1 millón 547 mil 560 pesos en favor de Ilas México S.A. de C.V., empresa que es parte del esquema primigenio utilizado para exportar productos para las despensas de los CLAPs.

Ilas México ya estaba en la mira de las autoridades financieras porque antes había recibido un depósito de Mass Joy Industries LTD, por 8 millones 800 mil 509 dólares, y otro precisamente de Million Rise Industries Limited por 19 millones 543 mil 857 dólares.

Mass Joy Industries LTD también guarda un vínculo estrecho con Venezuela, pues en este caso su beneficiario es el ya citado Tussef Smaill Abou Nassif.

La revisión de los movimientos de La Cosmopolitana ha arrojado que de 2013 a 2019 exportó productos a Hong Kong y España por un valor de 195 millones 991 mil 931 pesos.

Del 16 de julio de 2016 al 30 de enero de 2019 retiró 81 millones 549 mil 636 dólares, así como 3 millones 733 mil 290.79 pesos y 31 mil 830 pesos, provenientes de operaciones internacionales.

Las operaciones en dólares provenían de Alemania, Argentina, Barbados, Canadá, China, Chipre, Estados Unidos, Hong Kong, Líbano, Perú y Vietnam.

Según información financiera, los Landsmanas y Zagorin son también apoderados, representantes legales o socios en la empresa Productos Serel.

A pesar de estar bajo la lupa por sus operaciones con Venezuela, éstas representan ingresos muy menores comparados con lo que registra este grupo empresarial en el mercado nacional.

