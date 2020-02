Indígena lesionó a ladrón que robó su violín y vive en peligrosa cárcel

EDOMEX.- Un hombre indígena de 74 años paga una condena en una de las cárceles más peligrosas de México, por lesionar con cuchillo a un hombre que le robó su violín. Este instrumento musical era su única herramienta de trabajo para sobrevivir.

Se trata de Lucio Yáñez García un indígena que vive de la cooperación de la gente al tocar su violín, pero un día un ladrón con pistola en mano le arrebató su instrumento.

Fue el 13 de febrero cuando caminaba por las calles de Ecatepec, en el Estado de México. Un hombre se le acercó por la espalda y le jaló su violín, pero Lució forcejeó con él. El hombre sacó una pistola y le dio un golpe que le destrozó el oído.

“Me jaló mi violín y como no se lo quería yo dejar, sacó la pistola, me dio un cachazo en mi oreja, yo lo tengo reventado el oído y mi oreja”, explicó Lucio Yáñez García.

No obstante, Lucio entre su lapso de enojó tomó un cuchillo de una taquería y lesionó al ladrón, pero el hombre logró huir con su instrumento musical.

Posteriormente fue arrestado por las lesiones y le dieron una pena de dos años de prisión con una fianza de 5 mil pesos que no pudo juntar y ahora paga con cárcel al lado de los hombres más peligrosos del país.

“Pues a lo que me dijo la defensora que me andaba ayudando, te van a poner dos años, pero vas a dar 4,666, es lo que me puso de mi fianza, pero como no tengo quién me apoye pues me quedé”, abundó el preso del violín.