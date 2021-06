Inglaterra.- Un albañil decidió tirar una casa que él mismo construyó después de que el contratista no quiso pagarle su sueldo.

Los hechos se registraron en el barrio de Guilford Road, en la ciudad de Leicester, Inglaterra, cuando un hombre de 40 años identificado como Kurji adquirió un terreno para vivir con su familia.

Según informó el medio Mirror, el dueño de la casa detalló que el trabajador había dejado el techo destruido y se localizaron escombros por todo el terreno tras la discusión del sueldo.

Así mismo, informó que todo comenzó cuando se negó a pagarle al constructor 3 mil 500 libras esterlinas (más de 98 mil pesos mexicanos).

Después de esta discusión, el dueño y su familia salieron de vacaciones, pero todo se vino abajo cuando vecinos le informaron que su casa recién remodelada estaba hecha trizas.

Estaba de vacaciones a 200 millas de distancia cuando todos los andamios fueron derribados y la casa dañada, cuando llamé a la policía me dijeron que no podían hacer nada porque es una disputa y no una atención criminal”, explicó el dueño.