Ingrid Brans defiende a Brozo tras acusación de que trata a la mujer como un objeto

CDMX.- Tras el anuncio repentino de que el programa "El Mañanero" que conduce Brozo llega a su fin este viernes, Ingrid Brans, mejor conocida como "La Reata", defendió a Víctor Trujillo de sus críticos.

Ingrid es una modelo argentina que salía en bikini y enmascarada en el programa de televisión "El Mañanero". Foto: Especial

Y es que en Twitter, el tema se volvió tendencia, algunos usuarios calificaron su salida como censura y otros se mostraron contentos, uno de esos comentarios fue que Brozo "cosificaba" a la mujer.

Sin embargo, la edecán no dudó en responderle a @Naxchelli. Dijo que si acaso le preguntó si le desagrabada y en caso de que le causara molestia, mejor "no rasque donde no le pica".

Y ud a mi me pregunto si me desagradaba??

Ya póngase a trabajar mejor antes de seguir opinando por mujeres que usted ni conoce ...así que, antes de hablar de mis nalgas vaya a chambear; si le molesta como yo lo hacía psss haga otra cosa pero no rasque donde no le pica mija... https://t.co/XwP7gVtCcT — Ingrid Brans (@IngridBrans) November 26, 2019

Ayer Víctor Trujillo anunció que su programa llega a su fin este viernes, luego de transmitirse en el 105.3 FM por la estación Aire Libre.

El próximo viernes será nuestro último programa en Aire Libre y se los queríamos comunicar desde hoy para no agarrarlos con sorpresa o que pensaran que era un braguetazo de emergencia, un asunto de vísceras, una cuestión de conflicto. No, no, no hay conflicto", señaló.

Da clic en la estrella seguir y te mantendremos informado de todos tus temas preferidos