Estados Unidos.- Una niña de tan solo 10 años de edad logró sobrevivir a un ataque armado en contra de su familia haciéndose la muerta.

Los hechos se registraron en un apartamento ubicado en la cuadra 12100 de Fondren cerca del aeropuerto West, en Houston, Estados Unidos.

Según informó el medio local ABC News, una familia de cinco integrantes estaba durmiendo cunado un grupo armado ingresó al departamento y comenzó a disparar.

Elementos de la policía acudieron a un llamado de emergencia sobre el tiroteo y localizaron sin vida a Donyavia Lagway, de 29 años, Gregory Carhee, de 35, y Harmony Carhee, de 6 años.

En tanto, una menor de 10 años resultó herida de bala de fuego y un bebé de 1 año resultó ileso.

La policía informó en un comunicado que la niña de 10 años llamó a su abuela y a otros miembros de la familia para decirles que ella y los demás habían recibido disparos.

La menor se hizo la muerta después de que le dispararan, le dijo a la familia que el atacante, a quien describió como un hombre con una máscara, alineó a los miembros de su familia en el sofá y les disparó a cada uno en la cabeza.

Ella dijo: 'Abuelita, alguien entró y me disparó a mí, a mi mamá, a mi papá y a mi hermana, y murieron'. Estuvo en la casa durante unos 15 minutos con los cuerpos hasta que llegamos aquí'", comentó Angela Ervin, familiar de las víctimas.

Los investigadores detallaron que creen que el atacante no irrumpió y posiblemente conocía a las víctimas.

Esto probablemente no fue un allanamiento de morada ... no hubo daños. Posiblemente hubo un disturbio conocido de algún tipo… Pero en este momento, no tenemos todos los detalles, y en este momento, solo estamos buscando a un sospechoso para ver qué sucedió".