Se harta pueblo de Aguililla, Michoacán, de la inacción del Ejército ante criminales; ¿Qué pasará con Diego 'N' tras la muerte de 'Polly'?; estas y 8 noticias más importantes de hoy 03 de julio de 2021

Tras varios meses y años en miedo, viviendo bajo balaceras y enfrentamientos entre grupos criminales, habitantes de Aguililla se hartaron de que el Ejército no los proteja. Decenas de habitantes, armados de piedras, palos y todo lo que encontraron en su camino, fueron a sacar de su cuartel a los soldados, que, según los pobladores, no salen a patrullar, no enfrentan a los delincuentes.

La mañana de este sábado se confirmó el fallecimiento de María Fernanda Olivares Gómez, mejor conocida como “Polly”, quien había sido atropellada por su novio Diego Armando “N”, por lo que el delito de Diego será reclasificado.

Después de que la Secretaria de Salud de Tamaulipas compartiera un comunicado en donde se descartaba en Hongo Negro en una paciente, este sábado se confirmó que sí se trata de un caso de mucormicosis por Covid-19.

80 familias sin hogar, más de 20 desaparecidos y 2 muertos es el saldo que se tiene hasta el momento después de que se registrara un desplazamiento de tierra debido a las fuertes lluvias.

Tras salvar vidas de personas que quedaron atrapadas en los escombros tras el derrumbe de un edificio departamental, al menos seis rescatistas dieron positivo a Covid-19.

