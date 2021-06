Tamaulipas.- Una mujer de 39 años de edad y sus dos hijos fueron reportados como desaparecidos cuando se dirigían a Estados Unidos.

Según se informó en un comunicado emitido por la Fiscalía de Nuevo León, la mujer identificada como Gladys Cristina Pérez Sánchez y dos menores de edad Juan Carlos y Michelle, viajaban a bordo de un vehículo marca Chevrolet Sonic, modelo 2014.

La familia se trasladaba de Sabinas Hidalgo, en Nuevo León, a Laredo, en Tamaulipas, rumbo al estado de Texas en Estados Unidos de donde son originarios, sin embargo, no cruzaron la frontera con Nuevo Laredo.

El Seguridad Pública de Nuevo León, Aldo Fasci, informó en una entrevista para Azucena Uresti en Grupo Fórmula que se descartó la desaparición de la mujer y sus hijos en el estado.

Lo que sabemos es que es una mujer, dos menores de nacionalidad norteamericana, y son reportados desaparecidos por los últimos indicios, todo apunta a que no sucedió en Nuevo León y no quisiera hablar, no quiero hablar de situaciones que no pasan en nuestro estado", declaró Fasci.