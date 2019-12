Insiste AMLO en la reforma para reducir el presupuesto a los partidos políticos

Ciudad de México.- Luego de que la propuesta de Morena para recortar recursos a partidos políticos fuera desechada tras no alcanzar mayoría en San Lázaro, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que se podría volver a plantear la iniciativa.

Lamento mucho que se haya votado así, pero hay que volverlo a intentar, hay que seguir insistiendo, creo que es posible volver a plantear la iniciativa de reforma", dijo en conferencia mañanera.

"A lo mejor lo hacemos nosotros", dijo, en referencia a la posibilidad de mandarla como iniciativa preferente desde el Gobierno Federal, "para febrero, regresando el nuevo periodo ordinario, no lo descarto porque es austeridad y lo he dicho, la austeridad no es un asunto administrativo, es un asunto de principios".

Agregó que se debe explicar mejor la iniciativa y no permitir que dirigentes de los partidos tomen las decisiones.