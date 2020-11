Insiste López Obrador en que España debe disculparse con México por conquista

CDMX.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador insistió la mañana de este viernes en que España debe al país una disculpa por la manera injusta en que fueron tratados los pueblos originarios de México durante la Conquista.

Durante la conferencia de prensa en este aniversario de la Revolución Mexicana, el mandatario federal se remontó al pasado y señaló que han pasado más de 500 años de la llegada de los conquistadores a México, aún existe el deseo de reivindicación, de justicia y de perdón.

No quiero polemizar, nada más decir que no se nos quita nada con ofrecer una disculpa por la manera injusta en que fueron tratados los pueblos originarios de México durante la invasión extranjera. El poder es humildad, no es arrogancia, pero cada quien es libre de manejar su política exterior, nosotros somos respetuosos del principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos".