Interponen tres denuncias contra el exalcalde de Salamanca Antonio Arredondo y otros exfuncionarios

Salamanca.- Tres denuncias penales fueron presentadas por el municipio porque se presumen actos ilícitos y de corrupción del exalcalde Antonio Arredondo Muñoz y otros servidores públicos por la realización de obra pública en la pasada administración municipal.

Fue en una rueda de prensa que se desarrolló en la sala de Cabildo en donde la Secretaria del Ayuntamiento Karla Escarcéga, el primer síndico José Luis Montoya, y la directora general de asuntos jurídicos Lidia Becerra González, dieron a conocer algunos detalles de las denuncias.

Las denuncias fueron presentadas en contra de las empresa de nombre “Rago Logistic; Gurta SA. De C.V”. y los funcionarios de la pasada administración presuntamente involurados que son el ex alcalde, Antonio Arrendo Muñoz; el Ex Secretario del Ayuntamiento, José Miguel Fuentes Serrato; Vanessa Ochoa Juárez, ex síndico del ayuntamiento, así como Guillermo Maldonado Hernández, Emmanuel Herrera Ruiz, Jorge Martínez Gallegos, Mario de Jesús Aguirre Contreras, José Héctor Alfaro Montoya, Paul Herrar Ruiz, Juliana López Martínez, Jesús Alejandro Duran Hernández, Sandro Humberto Peña Almanza, María del Rosario Belmán Quintanilla y/o quienes más resulten responsables.

Las autoridades del ayuntamiento y municipio explicaron que la primera de ellas, de acuerdo a documentos oficiales, el 26 de octubre de 2017 fue contratada para realizar una obra en la comunidad de Santa Rita por un monto de 11 millones 312 mil 438 pesos.

En un segundo caso, el 08 de mayo de 2018 el municipio contrató a este mismo contratista para la obra denominada “segunda etapa de la red de drenaje en la localidad de Santa Rita”, y para ello se celebró un contrato por la cantidad de 4 millones 887 mil 653 pesos, el documento estipula que los trabajos comenzarían el 26 de mayo y concluirían en 22 de octubre del 2018.

El tercer caso es el relativo a un contrato firmado con la anterior administración para la “red de agua potable en Santa Rita”, por un monto de 3 millones de 369 mil 991 pesos, con un compromiso de ejecución de obra de 90 días naturales.