Invaden tiburones en playa, hubo 2 ataques este fin de semana

Estados Unidos.- Nuevos ataques de tiburón se registraron en la costa de la Florida este fin de semana, siendo el primero de ellos el de un surfista identificado como Frank O’Rourke quien fue atacado mientras se encontraba surfeando en una playa de Jacskonville.

Fue cerca de las 15:30 horas del sábado cuando el joven y un amigo se encontraban en el agua cuando un tiburón salió y alcanzó a morder uno de los brazos de la víctima.

Todo pasó en apenas 30 segundos, por lo que luego de recibir la mordida del imponente pez, el joven comenzó a sangrar al tener pequeñas heridas, pese a ello el surfista prefirió no acudir al hospital.

Nunca había sentido una fuerza como esa de ningún animal. Estaba en shock, logré que me soltara y por suerte pude nadar hasta llegar a la orilla", dijo Frank O’Rourke.

"Honestamente he visto muchos tiburones, pero nunca uno tan cerca. He estado surfeando durante 20 años y me pasa ahora. Hay más posibilidades de ser golpeado por un rayo que ser mordido por un tiburón", agregó.