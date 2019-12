Anuncian segunda reunión entre los LeBarón y AMLO dentro de un mes

CDMX.- Integrantes de las familias LeBarón y Langford reservaron sus comentarios tras la reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional.

La mañana de este lunes, miembros de ambas familias se reunieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional alrededor de las 10:00 de la mañana para discutir los resultados de la investigación de 9 miembros de la familia LeBarón en Bavispe, Sonora.

Alrededor de las 12:30 del mediodía, los LeBarón y Langford; medios de comunicación esperaban afuera de Palacio Nacional, sin embargo se retiraron por otras salidas del recinto y se negaron a dar declaraciones.

Anuncian segunda reunión

En una breve declaración a ADN40, anunciaron que dentro de un mes se tiene prevista una nueva reunión.

"Fue una reunión productiva, estamos contentos de los avances de la investigación, pero sí está a medias y no nos vamos a meter. Estamos contentos de que no nos juzgaron, no nos dieron atole con el dedo. Tenemos otra reunión dentro de un mes para ver avances”, dijo Adrián LeBarón.

En la reunión estuvieron presentes también el fiscal Alejandro Gertz Manero, el canciller Marcelo Ebrard y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.