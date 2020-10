Investigan a México libre, de Felipe Calderón, por recibir dinero de Genaro García Luna

El gobierno mexicano informó que investiga a la organización aspirante a partido político México libre porque posiblemente recibieron financiamiento de Genaro García Luna.

El Presidente AMLO confirmó que el movimiento encabezado por el expresidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala está bajo investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Genaro Gacía Luna fue secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Calderón y ex investigado por nexos con el narcotráfico entre el 2001 y 2020.

CDMX.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga al movimiento aspirante a partido político México Libre, de Felipe Calderón y Margarita Zavala, porque posiblemente pudieron haber recibido financiamiento del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna.

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que el gobierno mexicano se encuentra revisando a la organización, además de que investigan si durante su candidatura independiente en 2018, Margarita Zavala recibió recursos del exfuncionario que actualmente es investigado por presuntos nexos con el narcotráfico.

La oficina de investigación financiera tiene todo, tiene información, no sé exactamente porque no hay una solicitud, que yo sepa, de la fiscalía, pero sí hay mucha investigación, sobre todo del manejo del dinero”, dijo.

García Luna fue secretario de Seguridad Pública de México durante el sexenio de Felipe Calderón y está acusado en Estados Unidos por cinco cargos por presuntos nexos y sobornos que recibió de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Aunque AMLO no detalló más del tema y la UIF hasta el momento no ha declarado al respecto, el Presidente pidió presentar las denuncias contra México Libre con pruebas y no solo por linchamiento político.

Ya hay investigaciones que tiene la fiscalía sobre todos estos casos, pero no debe apresurarse ningún juicio, tiene que haber pruebas, tiene que haber elementos, no hay que denunciar por denunciar, no tiene por qué haber linchamientos políticos”, manifestó.

De acuerdo con el Presidente, será Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, quien la próxima semana presente un informe al respecto sobre el proceso.