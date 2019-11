Investigan a dos superdelegados por diversos delitos

CDMX.- En colaboración con la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tiene abiertas investigaciones contra por lo menos dos superdelegados estatales del Gobierno federal, indicó ayer Santiago Nieto, titular del organismo de Hacienda.

La Secretaría de la Función Pública ha planteado, si la memoria no me falla, el caso de nueve personas y nosotros estamos en colaboración con ellos por dos casos en particular.