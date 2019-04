Invita AMLO a líder del PAN a no hacer el ridículo

Ciudad de México.- El presidente, Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado al líder nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, a no hacer el "ridículo", a no exponerse, luego de que éste acudió a la Organización de los Estados Americanos (OEA), para presentar una alerta sobre la posible amenaza que presentan al sistema democrático en México, por la pretensión de reelegirse ante la consulta de revocación de mandato y aparecer en las boletas electorales del 2021.

Anoche me enteré que hace cuatro días el presidente de un partido conservador fue a la OEA, a denunciarme porque pretendo reelegirme, pero independientemente del absurdo de la denuncia, lo que me llamó la atención es que me enteré tres días después, eso qué significa, que nadie toma en serio un acto de esa naturaleza, entonces se hace el ridículo. (...) No está da más darle un consejo a nadie, con todo respeto, que no se expongan, que los dirigentes no se expongan, que respeten a la gente, hay que avisarles, hay que mandarles ya un telegrama, correos electrónicos", expresó.