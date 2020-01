Isabel Cabanillas fue asesinada, era activista a favor de las mujeres, diseñadora y pintora

Chihuahua.- La artista y activista promotora de los derechos de la mujer, Isabel Cabanillas, fue asesinada de dos impactos de bala.

Desde el viernes, la mujer fue reportada como desaparecida, el sábado alrededor de las 3 de la madrugada fue asesinada en la colonia Centro de Chihuahua, y este domingo fue identificada plenamente.

La Fiscalía Especializada de la Mujer indicó que la joven recibió dos impactos de bala, según el Semefo, estaban ubicados en el tórax.

Según El Universal, la joven tenía 26 años, era diseñadora de ropa, pintora y activista del colectivo "Hijas de Nuestra Maquilera Madre" y participó en la Red Mesa de Mujeres.

Su crimen provocó que este domingo se realizara una protesta con mantas y fotografías alrededor del monumento a Benito Juárez.

Los mensajes estaban dirigidos hacia las autoridades por este y otro casos: "¿Dónde están?, las queremos de regreso, no hay porque callar, ni tampoco olvidar, no es una cifra más, es mi hermana Isabel que conmigo ya no está".