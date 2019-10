Iván Archivaldo Guzmán orquestó liberación de Ovidio: The New York Times

Sinaloa.- Durante los enfrentamientos del pasado jueves en Culiacán, Ovidio Guzmán no habría sido el único hijo de “El Chapo” capturado, pues de acuerdo con un artículo de The New York Times, primero fue aprehendido Iván Archivaldo Guzmán pero logró escapar y fue él quien orquestó la liberación de su medio hermano.

Según la publicación firmada por el corresponsal Azam Ahmed, un oficial de la policía americana y una fuente implicada en los enfrentamientos, la rápida respuesta del cártel contra las fuerzas de seguridad mexicana fue una estrategia del hijo mayor del capo, Iván Archivaldo Guzmán.

A decir del diario, tras la extradición de El Chapo a Estados Unidos, Iván tomó un rol importante en el Cártel de Sinaloa.

El medio señala que de acuerdo a sus fuentes, inicialmente Iván fue capturado por soldados pero logró escapar gracias a que las fuerzas militares se vieron superadas. Una vez libre, Iván orquestó una estrategia para obligar a los soldados a que liberaran a su medio hermano.

Para obligar al gobierno a ceder, según las fuentes del medio, miembros del cártel no sólo provocaron las múltiples balaceras e incendiaron autos por toda la ciudad, sino también tomaron a militares como rehenes y secuestraron a sus familiares.

The New York Times señala que al cuestionar al Gobierno mexicano sobre estos hechos, no recibieron respuesta.