Jalisco.- La "guerra" que se vive entre grupos delictivos en México cobró la vida -nuevamente- de dos inocentes más. Esta vez Luis Fernando Montes de Oca Armas, paramédico pasante, y Octavio Chabelo Romero, conductor de ambulancia, fueron asesinados cuando regresaban de llevar a un paciente en Zacatecas.

El miércoles 30 de junio, Luis Fernando y Octavio Chabelo habían partido de Huejuquilla el Alto, Jalisco, para llevar a un paciente a Valparaíso, Zacatecas, en ese municipio fueron asesinados.



Luis y Octavio se sumaron a las víctimas de la guerra que tienen grupos delictivos en Zacatecas, uno de Jalisco y otro de Sinaloa. AM publicó ayer que de uno de las tantas ejecuciones, las autoridades revelaron que en el hallazgo de 18 personas muertas, un grupo delictivo hizo explotar una camioneta con las personas abordo.

Apenas esta semana, 30 cuerpos más fueron localizados en Zacatecas.

Víctimas inocentes mueren en México; mientras AMLO niega masacres

Sin embargo, las muertes de Luis y Octavio no son las únicas de inocentes en México. Y, a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador no ve las masacres que ocurren, en los últimos días de junio asesinaron en varias masacres a 57 personas en el País.



Varios inocentes fueron ejecutados en Reynosa, Tamaulipas, en total 15 civiles fueron asesinados el sábado 19 de junio.

Posteriormente, siete personas, muchas de ellas inocentes, fueron masacradas en el municipio de Salvatierra, Guanajuato.

A pesar de que inocentes están siendo asesinados, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha reiterado que no combatirá a los grupos delictivos, porque su estrategia es distinta. Aunque ya no menciona su frase "abrazos, no balazos", debido a las intensas críticas que ha recibido, el tabasqueño asegura que combate las causas que originan la inseguridad.

El 18 de septiembre de 2020, cuando en México apenas sumaban 45 masacres, López Obrador soltó una breve carcajada sobre los asesinatos en el País.

Exigen justicia por médico asesinado en Zacatecas

Representantes de 29 federaciones, asociaciones y colegios médicos exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador y al gobernador Alejandro Tello seguridad para los médicos.

Es inadmisible que los pasantes de medicina en el servicio social a veces vivan en condiciones inaceptables, alejados de sus familiares y que mueran por la inseguridad que vivimos día a día en los diferentes pueblos y ciudades de nuestro México.

"Exigimos de manera inmediata la cancelación de la rotación de médicos pasantes por las regiones donde el Gobierno de México no puede garantizar la integridad y seguridad de los médicos pasantes", señalaron.

Hasta el momento, la Fiscalía de Zacatecas, que encabeza Francisco Murillo Ruiseco, no ha informado sobre la detención de los responsables. En tanto, a nivel federal, la Guardia Nacional o el Ejército tampoco han reportado detenciones.

