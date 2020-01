Jeanine Áñez confirma candidatura a presidencia de Bolivia

La Paz, Bolivia.- La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, anunció el viernes su candidatura a la presidencia acompañada por el partido del alcalde de la ciudad de La Paz, Luis Revilla, rumbo a las elecciones del 3 de mayo.

Suscríbete a nuestro canal de YouTube y ayúdanos a llegar a los 100 mil



Aún no se confirma si Revilla le acompañaría en la fórmula como vicepresidente.

He tomado la decisión de presentarme como candidata... No estaba en mis planes participar en estas elecciones. En las últimas semanas hemos preparado construir consensos y no los hemos conseguido”, dijo Áñez en un acto en el que su partido, Unidad Demócrata, y Sol.Bo, de Revilla, anunciaron su alianza.